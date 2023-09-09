Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выбраны страны для проведения саммитов G20 в следующие три года

Следующие саммиты G20 пройдут в Бразилии, ЮАР, США

close
100%
Aijaz Rahi/AP

Следующие саммиты Большой двадцатки (G20) пройдут в Бразилии, Южно-Африканской Республике и США. Об этом говорится в итоговом заявлении стран — участниц G20.

В следующей году саммит Большой двадцатки состоится в Бразилии, в 2025 году — в ЮАР, а в 2026 году — в США.

Индия председательствует в Большой двадцатке с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран — участниц G20 пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.

На двухдневный саммит приглашены главы всех 20 государств — членов группы, а также лидеры еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут три основные сессии. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса «Прагати майдан» в центре Нью-Дели.

Индия, как страна-организатор, обозначила девиз саммита как «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Организаторы добавили, что он подчеркивает важность всех форм жизни, начиная от людей и заканчивая растениями.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 согласились действовать по ситуации на Украине в соответствии с уставом ООН.

Все новости на тему:
G20
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях