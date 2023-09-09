Путин заявил, что москвичи мужественно сражаются в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей Москвы с днем города, заявил, что жители столицы, как и жители всех регионов страны, сегодня мужественно сражаются в зоне специальной военной операции, а работники столичных предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что сама история определила особую роль Москвы как главного города Российской Федерации.

«Здесь бьется сердце нашей огромной любимой страны, которая сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет. Москвичи, как и жители всех субъектов страны, несут боевую вахту в зоне спецоперации, сражаются при этом мужественно, героически», — сказал он.

Президент напомнил, что Москва взяла шефство над Донецком и Луганском, проводя комплексную работу по восстановлению инфраструктуры в пострадавших регионах.

«Рабочие, инженеры предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны», — добавил он.

Также Владимир Путин заявил, что Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».