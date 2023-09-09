Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам

Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что Нью-Делийская декларация «Группы двадцати» получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики.

«Историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики», — сказано в сообщении Ката.

По его словам, новые геополитические условия являются мощным призывом «к планете, людям, миру и процветанию в современном мире».

Шерпа Индии отметил, что декларация, в частности, сфокусирована на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, «зеленом» развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.

До этого сообщалось, что лидеры стран — участников саммита Большой двадцатки в итоговом заявлении призвали международное сообщество в отношении ситуации на Украине действовать в соответствии с целями и принципами устава Организации Объединенных Наций во всей его полноте.

Лидеры G20 в итоговом заявлении также призвали к полному выполнению зерновой сделки.

Агентство Reuters со ссылкой на проект заявления передавало, что Африканский союз станет постоянным членом Большой двадцатки.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.