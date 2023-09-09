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Вучич рассказал о препятствиях стран Запада в вооружении сербской армии

Президент Сербии Вучич заявил о препятствиях Запада в вооружении армии

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страны Запада не позволяют Белграду приобретать вооружение на Востоке, в то же время отказывая в снабжении сербской армии. Его слова с церемонии присвоения офицерских званий молодым военнослужащим приводит ТАСС.

«Нам нелегко вас вооружать и экипировать, потому что мы хотим купить оружие на Востоке и не можем, потому что нам не позволяют с Запада. Когда мы хотим купить оружие и амуницию на Западе — не можем [это сделать], потому что они спрашивают: «А зачем вам это оружие и амуниция?» — заявил Вучич.

Он подчеркнул, на Западе закрывают глаза на тот факт, что остальные страны в регионе вооружаются. Необходимо провести еще много работы для того, чтобы «чтобы никому даже в голову не пришло нападать на Сербию», отметил глава государства.

До этого руководитель Министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что власти республики приняли решение о приостановке экспорта оружия и военной техники с целью обеспечения национальной безопасности после указания президента Александара Вучича.

Ранее власти Сербии назвали Запад беспомощным перед РФ на Украине.

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