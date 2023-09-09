Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия идет вперед и осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов, передает РИА Новости.

Он отметил, что никакие программы не были сокращены, подчеркнув, что Российская Федерация «ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития».

«У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем, но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», — сказал он.

9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города в столице открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД).

Также глава российского государства призвал жителей регионов Российской Федерации, в которых проходит единый день голосования, принять участие в выборах.

Сам Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Президент отметил, что электронное голосование в России становится с каждым годом все популярнее.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».