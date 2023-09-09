Лидеры G20 в итоговом заявлении призвали к полному выполнению зерновой сделки

Лидеры стран-участников саммита «Большой двадцатки» (G20) в итоговом заявлении призвали к полному выполнению черноморской зерновой сделки для немедленных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины.

«Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке», — говорится в документе.

«Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и «черноморской инициативы», и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины», - говорится в опубликованной декларации.

Лидеры «двадцатки» подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по возобновлению зерновой сделки.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который обязывал организацию содействовать снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.