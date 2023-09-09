Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американские СМИ предположили, почему Си Цзиньпина не было на саммите G20 в Индии

CNN: неявка Си Цзиньпина на G20 говорит о разочаровании КНР ролью США в мире

close
100%
Evan Vucci/AP

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о том, что Пекин разочарован доминированием США в существующих структурах глобального управления, сообщает телеканал CNN.

Си Цзиньпин до этого ни разу не пропускал саммиты G20 с момента прихода к власти в 2012 году, напоминает издание.

По мнению автора статьи, отсутствие на мероприятии китайского лидера может говорить о разочаровании в существующей глобальной системе управления, в которой слишком сильно американское влияние.

Неявка лидера КНР на саммит выглядит как часть плана по изменению глобального управления, считают аналитики, на которых ссылается автор CNN.

Вместо участия в саммите Большой двадцатки Си, вероятно, отдаст приоритет другим многосторонним форумам, которые вписываются в систему видения Китая по управлению миром, как, например, завершившийся недавно саммит БРИКС и предстоящий форум «Один пояс, один путь», который пройдет в октябре в Пекине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не договаривались не посещать саммит G20.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях