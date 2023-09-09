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В МИД РФ рассказали, чем может грозить ошибка при использовании кибертехнологий

В МИД заявили, что ошибка с кибертехнологиями может привести к тотальной войне

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов заявил, что при ошибке с применением информационно-коммуникационных технологий может произойти тотальная война. Об этом сообщает Newsweek.

По словам российского дипломата, Россия рассчитывает не допустить дальнейшего ухудшения ситуации в этой сфере.

«Мы хотим остановить дальнейшее ухудшение ситуации. Ошибка при использовании ИКТ может привести к прямому конфликту, тотальной войне. Тем более что Белый дом знает, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для самозащиты», — уточнил Люкманов.

По словам дипломата, компьютерная атака на критически важную инфраструктуру РФ не останется без ответа.

До этого в RaHDit утверждали, что хакеры из России атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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