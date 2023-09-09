Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что политика западных стран сделает Украине только хуже

Responsible Statecraft: западная поддержка ведет Украину к краху

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Бен Армбрустер заявил, что тенденция западных стран выдавать желаемое за действительное в отношении украинского кризиса сделает ситуацию на Украине только хуже.

«Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном», – считает он.

В публикации говорится, что перед началом контрнаступления советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные лица выразили уверенность в успехе Вооруженных сил Украины.

Армбрустер указал, что именно из-за таких необоснованных оптимистичных прогнозов общественность США и многие американские политики поддерживают финансовую помощь Киеву, вкладываясь в заранее бесперспективное дело.

«Аналитикам необходимо отделять то, что они хотят, чтобы произошло, от того, что скорее всего произойдет на самом деле», – резюмировал обозреватель.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не говорят правду и лгут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях