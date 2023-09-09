Главный редактор журнала Responsible Statecraft Бен Армбрустер заявил, что тенденция западных стран выдавать желаемое за действительное в отношении украинского кризиса сделает ситуацию на Украине только хуже.

«Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном», – считает он.

В публикации говорится, что перед началом контрнаступления советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные лица выразили уверенность в успехе Вооруженных сил Украины.

Армбрустер указал, что именно из-за таких необоснованных оптимистичных прогнозов общественность США и многие американские политики поддерживают финансовую помощь Киеву, вкладываясь в заранее бесперспективное дело.

«Аналитикам необходимо отделять то, что они хотят, чтобы произошло, от того, что скорее всего произойдет на самом деле», – резюмировал обозреватель.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не говорят правду и лгут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.