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В Грузии высоко оценили визит Борреля в страну

В парламенте Грузии назвали большим плюсом визит Борреля в страну

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Isabel Infantes/Reuters

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высоко оценил визит Жозепа Борреля в страну. Парламентарий заявил, что надежда на положительное решение о статусе страны — кандидата на присоединение к ЕС «еще больше укрепилась». Его слова приводит телеканал Imedi.

«Само по себе это очень большой плюс, поскольку мы ожидаем положительного решения [о получении статуса кандидата в члены ЕС]. После этого визита моя надежда на то, что в отношении нашей страны будет принято положительное решение, еще больше укрепилась», — заявил Самхарадзе.

Он отметил, что после визита Жозеп Боррель будет иметь «полную картину того, что происходит в Грузии, каков прогресс нашей страны и с какими проблемами мы сталкиваемся».

7 сентября глава евродипломатии прибыл в Тбилиси в рамках двухдневного визита. Основная цель поездки заключалась в проверке выполнения условий для получения Грузией статуса страны — кандидата на присоединение к организации.

Однако в ходе соответствующих мероприятий Боррель отметил, что государству предстоит еще «немало работы». По его словам, получение статуса страны — кандидата нужно сперва заслужить. Подобное возможно при соблюдении европейских ценностей и проведении необходимых реформ.

Ранее премьер Грузии потребовал дать стране статус кандидата в ЕС до конца года.

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