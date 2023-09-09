Представители G20 согласовали пункт совместной декларации по конфликту на Украине

Представители стран Большой двадцатки (G20) согласовали пункт совместной декларации по итогам саммита, посвященный конфликту на Украине, он направлен России для ознакомления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, G20 глубоко расколота из-за конфликта на Украине, некоторые западные страны настаивают на решительном осуждении России в декларации лидеров, которая будет опубликована в конце саммита, в то время как другие требуют сосредоточить внимание на более широких экономических вопросах.

Шерпы G20, или представители стран, достигли компромисса в отношении формулировок, которые будут использоваться в коммюнике, представленном Совету лидеров, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам другого высокопоставленного источника в одной из стран G20, пункт о конфликте на Украине «был согласован западными странами и направлен России для ознакомления».

Ранее Reuters писал, что в США ожидают разных точек зрения в итоговом заявлении G20 по Украине.

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