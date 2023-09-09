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Путин призвал россиян участвовать в выборах

Путин призвал россиян принять участие в выборах, отметив удобство процедуры

Президент России Владимир Путин призвал жителей регионов РФ, в которых проходит единый день голосования, принять участие в выборах. О этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении глава государства отметил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно.

«Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», — уточнил Путин.

Президент добавил, что электронное голосование год от года становится все более популярным и расширяет свою географию. По словам Путина, все больше избирателей доверяют такому способу и пользуются им.

«Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — сказал президент РФ.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы. Чиновник напомнил москвичам, что они могут прийти на любой избирательный участок вне зависимости от места регистрации.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге заявила, что ЦИК РФ за последние пять дней получил около ста однотипных обращений-вбросов о возможных нарушениях в ходе голосования из 14 регионов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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