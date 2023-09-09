Глава МИД Японии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в японском правительстве.

Это первый визит министра на Украину с тех пор, как Россия начала в этой стране свою специальную военную операцию.

Отмечается, что на основании совместного заявления лидеров «Большой семерки» (G7) в июле, в котором они пообещали, что каждая страна «будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами в области безопасности», Хаяси и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба согласятся разработать документ о двустороннем сотрудничестве.

«Хаяси проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и расскажет ему о планах Японии провести конференцию по содействию экономическому восстановлению Украины в начале следующего года», — пишет Kyodo News.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.