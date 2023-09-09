Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Японии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Японии Хаяси прибыл на Украину с необъявленным визитом

close
100%
Momen Samir/Global Look Press

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в японском правительстве.

Это первый визит министра на Украину с тех пор, как Россия начала в этой стране свою специальную военную операцию.

Отмечается, что на основании совместного заявления лидеров «Большой семерки» (G7) в июле, в котором они пообещали, что каждая страна «будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами в области безопасности», Хаяси и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба согласятся разработать документ о двустороннем сотрудничестве.

«Хаяси проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и расскажет ему о планах Японии провести конференцию по содействию экономическому восстановлению Украины в начале следующего года», — пишет Kyodo News.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях