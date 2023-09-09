В Индии заявили о запуске Всемирного биотопливного альянса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на первой сессии саммита G20, заявил о запуске Всемирного биотопливного альянса. Организация создана для сохранения окружающей среды и продвижения энергетического перехода. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня мы запускаем Всемирный биотопливный альянс. Индия приглашает вас всех присоединиться к этой инициативе», — сказал Моди на саммите Большой двадцатки.

Ранее сообщалось, что Индия хочет создать биотопливный альянс для защиты окружающей среды. По словам премьер-министра страны Моди, люди могут объединиться для того, чтобы «понять нашу планету».

До этого Моди заявил о риске возникновения новой модели колониализма в случае, если страны, которые обладают критически важными полезными ископаемыми, не будут относиться к их хранению ответственно.

«Мы сталкиваемся с … проблемой, связанной с критически важными ископаемыми, редкоземельными элементами и другим. Этих материалов много в одних местах и вообще нет в других, но они нужны всему человечеству», — заявил Моди.

Ранее в Индии назвали один из главных приоритетов страны.