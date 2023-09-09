В США ожидают разных точен зрения в итоговом заявлении G20 по Украине

Итоговое заявление стран Большой двадцатки (G20) может сдержать различные точки зрения относительно вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, нет уверенности в том, что соответствующий документ может быть принят единогласно.

Reuters указывает, что в совместной декларации G20 могли бы содержаться разные пункты, в которых излагались бы мнения разных государств.

Агентство Bloomberg ранее в этот день сообщало, что дипломатами стран Группы двадцати были выработаны компромиссные формулировки по ситуации на Украине в совместном заявлении, его примут по результатам саммита.

Комментируя заявления СМИ по итоговому заявлению G20, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ относительно указанного документа.

Дипломат обратила внимание на то, что одно западное агентство утверждает, что заявление согласованное, другое называет его несогласованным.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.