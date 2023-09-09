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Путин проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

Песков: Путин в ближайшее время проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проголосует на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Совсем скоро мы рассчитываем на то, что президент проголосует онлайн на выборах мэра Москвы», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, российский лидер обратится к жителям Москвы и поздравит их с Днем города.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной думы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, она составила 27,37%.

Ранее Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.

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