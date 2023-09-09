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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков заявил, что ничего не знает о встрече Путина и Ким Чен Ына

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Валерий Мельников/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Медведев на брифинге с журналистами заявил, что не располагает данными о встрече главы российского государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мне нечего вам сказать в настоящий момент», — отметил он.

9 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Президент России выразил уверенность, что государства будут и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях.

7 сентября Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявлял, что Российская Федерация будет строить отношения с Северной Кореей без оглядки на другие страны. Представитель Кремля подчеркивал, что Россия дорожит этими отношениями, так как КНДР является соседом России.

5 сентября Джейк Салливан заявлял, что американская администрация готова ввести новые ограничения в отношении властей Северной Кореи за якобы поставки вооружений России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР.

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