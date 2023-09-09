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Песков прокомментировал ход голосования в новых регионах РФ

Песков заявил о высокой активности граждан на выборах в новых регионах РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие граждан в выборах в новых регионах России.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в ДНР проходили разного рода голосования, в том числе досрочное. Оно проходило с 31 августа, а с 1 сентября добавилось «голосование на экстерриториальных участках, которые расположены в подавляющем большинстве в субъектах РФ, где есть жители ДНР.

«Необычное голосование в ряде регионов, которое тем не менее весьма эффективно. Конечно, сейчас можно констатировать высокий актив наших граждан в этих регионах. Давайте дождемся завершения голосования прежде, чем давать оценки», — сказал представитель Кремля.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Ранее Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.

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