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В Кремле рассказали о делах президента в день Москвы

Песков: Путин 9 сентября проголосует на выборах мэра Москвы и запустит МЦД-4

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

День Москвы будет для президента РФ Владимира Путина рабочим днем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

«По случаю дня рождения Москвы у президента рабочий день, он в Москве», — сказал Песков.

Он сообщил, что глава государства проголосует на выборах мэра столицы, затем вместе с действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным в формате видеоконференции примет участие в запуске северного дублера Кутузовского проспекта и запустит движение поездов по МЦД 4.

В рамках Дня города Владимир Путин обратится к москвичам и поздравит их с праздником.

Кроме того, у президента планируется совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области, добавил представитель Кремля.

Второй день в Москве проходят выборы мэра и муниципальных депутатов. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что голосование идет в штатном режиме. 9 сентября Москва также празднует День города.

Накануне ЦИК объявила об открытии избирательных участков в 54 российских регионах, в том числе в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 9 сентября к ним присоединились еще 11 субъектов РФ. Россияне выбирают парламенты в 20 регионах, глав и депутатов гордум административных центров, жители Подмосковья — губернатора.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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