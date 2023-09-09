В МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала не поддаваться на провокации западных СМИ относительно итогового заявления саммита Большой двадцатки (G20).

Дипломат обратила внимание на то, что одно западное агентство утверждает, что заявление согласованное, другое называет его несогласованным.

«Снова повторю: не поддавайтесь на провокации», — написала Захарова.

Также представитель МИД РФ указала на то, что только официально опубликованное заявление может быть согласованным, до этого может произойти все что угодно, и СМИ не должны позволять себе утверждать, что та или иная часть документа не подлежит никакому пересмотру.

Захарова призвала вспомнить саммит БРИКС. Прием шестого члена в объединение был дополнен уже после согласования и даже переданного в средства массовой информации списка новичков.

Агентство Bloomberg ранее в этот день сообщало, что дипломатами стран Группы двадцати (G20) были выработаны компромиссные формулировки по ситуации на Украине в совместном заявлении, его примут по результатам саммита.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.