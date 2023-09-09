Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЦИК Памфилова рассказала о «нарушениях на выборах»

Памфилова сообщила о ста обращениях-вбросах о нарушениях на выборах

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге заявила, что ЦИК РФ за последние пять дней получил около ста однотипных обращений-вбросов о возможных нарушениях в ходе голосования из 14 регионов, передает РИА Новости.

По ее словам, за этим стоит ликвидированная за экстремизм партия.

«С начала этой недели из различных регионов стали поступать однотипные обращения, которые представляли собой заполненную форму, где от руки вписываются данные заявителя и наименование выборов» — сказала она.

Она отметила, что шаблоны поступали преимущественно из Самарской, Орловской и Ивановской областей.

Памфилова указала, что подписавшие эти обращения говорят «об отказе от участия в выборах, потому что их якобы не устраивает порядок выдвижения кандидатов».

«За этой акцией стоит давно отошедшая в историю, ликвидированная решением Верховного суда партия «Воля»*, руководитель которой — Светлана Лада-Русь (признана в РФ иностранным агентом) Пеунова — заочно арестована судом в 2016 году, объявлена в федеральный и международный розыск, скрывается за границей», — пояснила глава ЦИК.

До этого Памфилова сообщала, что наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы наблюдалась в Карачаево-Черкесской Республике, она составила 27,37%

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях