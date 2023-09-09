Глава ЦИК Памфилова рассказала о «нарушениях на выборах»

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге заявила, что ЦИК РФ за последние пять дней получил около ста однотипных обращений-вбросов о возможных нарушениях в ходе голосования из 14 регионов, передает РИА Новости.

По ее словам, за этим стоит ликвидированная за экстремизм партия.

«С начала этой недели из различных регионов стали поступать однотипные обращения, которые представляли собой заполненную форму, где от руки вписываются данные заявителя и наименование выборов» — сказала она.

Она отметила, что шаблоны поступали преимущественно из Самарской, Орловской и Ивановской областей.

Памфилова указала, что подписавшие эти обращения говорят «об отказе от участия в выборах, потому что их якобы не устраивает порядок выдвижения кандидатов».

«За этой акцией стоит давно отошедшая в историю, ликвидированная решением Верховного суда партия «Воля»*, руководитель которой — Светлана Лада-Русь (признана в РФ иностранным агентом) Пеунова — заочно арестована судом в 2016 году, объявлена в федеральный и международный розыск, скрывается за границей», — пояснила глава ЦИК.

До этого Памфилова сообщала, что наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы наблюдалась в Карачаево-Черкесской Республике, она составила 27,37%

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.