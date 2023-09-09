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Экс-премьер-министр Украины заявил о попустительстве Киева в алкоголизме в ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: Киев скрывает наркоманию и алкоголизм в ВСУ

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Libkos/AP

Украинские власти скрывают повальный алкоголизм и наркоманию в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждает бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Многие, кто бывал на «передке», говорят, что траву там курят все, «колеса» глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных», — написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, из-за этого возникают ДТП с военной техникой, гранатами и т.д. По мнению Азарова, по окончании конфликта проблема только усугубится: солдаты вернутся «на гражданку» и осознают, что «государство их кинуло».

В августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что организованные преступные группировки (ОПГ) поставляют наркотики на фронт для военнослужащих ВСУ. Он подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку «имеют трансграничное измерение».

До этого главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь рассказывала, что на контрактную службу в ВСУ и нацбатальоны набирали людей с наркотической зависимостью.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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