Эрдоган провел переговоры с Кисидой по возобновлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по вопросу возобновления черноморской зерновой сделки на саммите G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных источников.

Других подробностей агентство не приводит.

Агентство Bloomberg ранее в этот день сообщило, что Эрдоган призвал лидеров Большой двадцатки (G20) выполнить требования России по возобновлению черноморской зерновой сделки.

4 сентября Эрдоган посетил Сочи, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

Индия председательствует в Большой двадцатке с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран — участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

На двухдневный саммит приглашены главы всех 20 государств — членов группы, а также лидеры еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут три основные сессии. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса «Прагати майдан» в центре Нью-Дели.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.