Моди на саммите G20 использовал табличку с надписью «Бхарат»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первой сессии саммита Большой двадцатки (G20) для обозначения своей страны использовал табличку с надписью «Бхарат» вместо «Индия». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно индийской конституции, английский и хинди являются официальными языками страны. При этом на английском государство называется India (Индия), а на хинди — Бхарат.

6 сентября министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявлял, что использование слова Бхарат для обозначения его страны в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства.

До этого издание The Economic Times писало о том, что правительство Индии собирается изменить официальное название страны на «Бхарат». Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии договоренностей Путина и Си Цзиньпина не посещать G20.