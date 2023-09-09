Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

Эрдоган призвал G20 выполнить требования РФ по возобновлению зерновой сделки

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров Большой двадцатки (G20) выполнить требования России по возобновлению черноморской зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По данным агентства, турецкий лидер предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита G20, чтобы восстановить зерновую сделку. Турция просит другие государства приложить усилия, чтобы лондонская компания Lloyd's застраховала российский экспорт продовольствия и удобрения. Также турецкая сторона попросила вновь подключить РФ к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

4 сентября Эрдоган посетил Сочи, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

5 сентября Эрдоган заявил, что ООН предложила способ оплаты российского зерна для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Эрдогана.

Все новости на тему:
G20
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях