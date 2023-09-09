Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны», — говорится в опубликованной телеграмме.

Путин отметил, что Россия разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Он передал слова поддержки людям, потерявшим в результате стихийного бедствия близких, и пожелал выздоровления пострадавшим.

По информации Министерства внутренних дел Марокко, число погибших при землетрясении достигло 632, еще 329 человек пострадали. Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горах Высокого Атласа в Марокко поздним вечером 8 сентября. Район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Туристы из России, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru», что опасаются новых подземных толчков.

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