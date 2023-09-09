Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России

Страны НАТО ведут информационную войну с Россией, приглашать представителей альянса ознакомиться с ходом выборов на российской территории бесполезно. Об этом на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Приглашать их лично, чтобы они ознакомились с ходом голосования, бесполезно», — сказала глава ЦИК РФ.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Накануне сообщалось, что около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.