Перспективы для взаимовыгодного сотрудничества с Россией у Европейского Союза были, но политики решили отдать предпочтение санкциям, ударившим по экономике бумерангом, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза», — говорится в публикации Володина.

По его словам, после того, как РФ ввела повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран, во Франции и Евросоюзе пришлось выделить из бюджета 200 млн евро на уничтожение вин и вырубку виноградников.

«В нашей стране ситуация диаметрально противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно», — заметил российский политик.

Как добавил Володин, для России новые санкции послужили возможностью для развития, построения работы по-новому, позволив вывести на рынок качественный российский продукт.

До этого Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.