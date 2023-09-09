Макрон обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном, заявив о необходимости решения разногласий между Ереваном и Баку дипломатическими методами. Об этом пишет AFP.

В тексте отмечается, что разговор Макрона и Пашиняна состоялся в контексте ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Президент Франции заявил о приверженности «разрешению гуманитарного кризиса» в регионе, отметив, что разногласия между Арменией и Азербайджаном необходимо урегулировать в соответствии с международным правом и «исключительно дипломатическим путем».

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе сильно ухудшилась.

Позже МИД Азербайджана назвал «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе.

До этого в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

Ранее сообщалось, что Ереван продолжит обсуждать деэскалацию с Баку.