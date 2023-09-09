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В G20 согласовали определения по происходящему на Украине

Bloomberg: лидеры G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

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Aijaz Rahi/AP

Дипломатами стран Группы двадцати (G20) были выработаны компромиссные формулировки по ситуации на Украине в совместном заявлении, его примут по результатам саммита. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник агентства уточнил, что согласованием этих «компромиссных формулировок» дипломаты стран G20 смогли «преодолеть разногласия между Москвой» и рядом западных стран.

Утверждается, что эти разногласия «могли угрожать» принятию совместного документа по итогам саммита в Индии.

Новые формулировки аналогичны тем, что были в заявлении, принимаемом на прошлогоднем саммите на Бали. Сейчас формулировки предстоит одобрить лидерам G20.

Подробности и примеры формулировок не приводятся.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели. Лаврова по прибытии поприветствовал индийский премьер-министр Нарендра Моди. На двухдневный саммит приглашены главы всех 20 государств.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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