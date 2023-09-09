Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что три четверти века назад СССР первым признал образование нового суверенного государства на корейской земле. Он подчеркнул, что с тех пор отношения между Россией и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Российский лидер выразил уверенность, что впоследствии государства будут и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях, что отвечает интересам двух народов и движется в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Путин также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР – мира и благополучия.

75-летие страны Пхеньян отметил военным парадом.

До середины XX века Северная Корея и Южная Корея были единым государством, однако после войны союзники по антигитлеровской коалиции поделили Корею на две части. После неудавшихся попыток создать единое государство 15 августа 1948 года были провозглашены Республика Корея, 9 сентября — Корейская Народно‑Демократическая Республика (КНДР).

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.