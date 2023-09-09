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Члены G20 продолжают обсуждение совместного заявления по итогам саммита

США хотят внести формулировки о РФ и Украине в совместное заявление саммита G20

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Aijaz Rahi/AP

США работают над тем, чтобы включить в совместное заявление по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии формулировки о России и Украине, но еще не уверены, что документ согласуют. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Диалог о содержании совместного коммюнике по итогам саммита продолжается, отметил он и указал на то, что в формате «большой семерки» сделать его гораздо проще ввиду того, что это объединение стран с «чрезвычайно схожими взглядами», а G7 — это разноплановая структура с большим расхождением взглядов, в том числе «на некоторые из международных проблем».

Включить в заявление формулировки, касающиеся специальной военной операции России на Украине, «будет труднее», поэтому участники саммита работают «над этими проблемами», отметил он.

Помощник Джо Байдена добавил, что США видят «все более конструктивные заявления и подходы к российско-украинскому конфликту со стороны некоторых участников G20».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели, который пройдет 9-10 сентября.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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