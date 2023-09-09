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В МИД РФ заявили о плотных контактах с Китаем по урегулированию ситуации на Украине

МИД: РФ и КНР поддерживают плотный контакт по разрешению ситуации на Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Россия и Китай поддерживают плотный контакт по вопросу урегулирования ситуации на Украине, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев РИА Новости.

«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении», — сказал дипломат.

Зиновьев отметил, что Китай придерживается взвешенной позиции в вопросе событий на Украине и хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения украинского кризиса. Он также указал, что Москва ценит стремление Китая и других стран играть позитивную роль в деле мирного разрешения этого кризиса.

В начале сентября посол КНР в Анкаре Лю Шаобин заявил, что Китай готов сотрудничать с Турцией для разрешения конфликта на Украине, в то время как ряд стран используют украинский кризис в других целях.

По его словам, позиции обеих стран по этому вопросу схожи.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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