Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления.

«Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели», — говорится в сообщении.

8 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «Группа двадцати» достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации.

Ранее МИД России сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Африканский союз. Соответствующий пункт будет обозначен в декларации саммита. Там подчеркнули, что российская сторона одна из первых поддержала заявку африканских партнеров. Инициатива о рассмотрении данной заявки в ходе саммита принадлежит индийскому премьер-министру Нарендре Моди.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.