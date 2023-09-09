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Африканский союз станет постоянным членом G20

Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки»

Африканский союз станет постоянным членом «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления.

«Африканский союз станет постоянным членом G20 на саммите блока в Нью-Дели», — говорится в сообщении.

8 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «Группа двадцати» достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации.

Ранее МИД России сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Африканский союз. Соответствующий пункт будет обозначен в декларации саммита. Там подчеркнули, что российская сторона одна из первых поддержала заявку африканских партнеров. Инициатива о рассмотрении данной заявки в ходе саммита принадлежит индийскому премьер-министру Нарендре Моди.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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