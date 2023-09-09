Трамп заявил, что США хотят перевести танки на электрическую тягу

Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы перевести свои танки на электрическую тягу. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе выступления в штате Южная Дакота, передает ТАСС.

«Мы превратились в страну, которая хочет перевести танки нашей великой армии на электрическую тягу, несмотря на то, что те не смогут проехать сколь-либо далеко», — сказал Трамп.

Власти США готовы пожертвовать 10% эффективности истребителей ради уменьшения их влияния на окружающую среду, утверждает он.

Политик также раскритиковал желание властей страны пересадить всех на электромобили. По его словам, у них малый запас хода, высокая стоимость, а батареи и вовсе производятся в Китае, в то время как в США «есть бесконечные запасы топлива».

Ранее Трамп заявил, что Китая не применит силу в сторону Тайваня в случае избрания его президентом.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.