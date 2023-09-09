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Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке

Журналистов из России на саммите G20 поприветствовали на русском языке

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Aijaz Rahi/AP

Организаторы саммита «Большой двадцатки» (G20) позволили журналистам воспользоваться голосовым онлайн-переводчиком Bhashini, способным переводить речь на нескольких десятках языков в режиме реального времени, поприветствовав российского репортера на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит в этом году посетят более 4 тыс. журналистов из разных стран. Для их удобства организаторы мероприятия прибегли как к традиционным методам перевода посредством волонтеров-переводчиков, так и к нововведениям, к онлайн-переводчику Bhashini, например.

«Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады», — так перевело устройство приветствие организаторов саммита корреспонденту РИА Новости.

Всего в Bhashini, доступно 30 языков, можно выбрать как мужской, так и женский голос для озвучивания перевода.

Индия председательствует в «Большой двадцатке» с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран — участниц G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

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