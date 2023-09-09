Симоньян предложила предъявить Западу ультиматум из-за бомб с ураном для ВСУ

Россия должна предъявить Западу «серьезный ультиматум» из-за отправки Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Своя правда» на телеканале НТВ.

«Что касается обедненного урана, я могу сказать одно — то ли еще будет», — сказала она.

По мнению главреда, Украина не сможет остановится на применении бомб с обедненным ураном и будет перешагивать очередные «красные линии» до тех пор, пока не начнет нести угрозу уже для западных стран.

«Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить <...> серьезный ультиматум», — утверждает Симоньян.

Она также отметила, что происходящее сейчас представляет собой «попытку истощить Россию на износ».

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы». Посольство РФ в США сообщило, что Вашингтону «глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей».

Ранее Симоньян заявила, что рядом с ее домом снова упал беспилотник.