США не хотят говорить о включении Украины в коммюнике по итогам G20

Заместитель советника американского президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что страна не готова к обсуждению возможного включения Украины в коммюнике по итогам саммита «Группы двадцати» (G20), так как эта процедура будет сложнее относительно G7. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7», — сказал Файнер.

Ранее представитель Белого дома заявил, что американский лидер Джо Байден на первой сессии саммита G20 в Индии намерен обсудить конфликт на Украине, а также его влияние на другие государства. В Белом доме также отметили, что власти США верят в формат G20, а также в то, что «большая двадцатка» способна содействовать благу населения всех стран-участниц.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» (G20). По данным агентства, самолет дипломата приземлился в международном аэропорту им. Индиры Ганди.

Ранее МИД РФ сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз.