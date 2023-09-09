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В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

МИД: свыше 80% расчетов между РФ и Китаем производятся в национальных валютах

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РИА Новости

Директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев заявил, что более 80% расчетов между Россией и Китаем осуществляются в нацвалютах. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами», — отметил дипломат.

По его информации, в начале прошлого года доля расчетов в нацвалютах составляла около 25%, а на данный момент она превысила 80%.

«Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США», — заявил Зиновьев.

По его словам, этот факт свидетельствует о дедолларизации между Москвой и Пекином.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что дедолларизация не является целью организаций и некоторых стран, а уже стала реальностью, потому что американская валюта превратилась в проблемную валюту.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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