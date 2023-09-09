Байден на G20 собирается говорить о конфликте на Украине

Представитель Белого дома заявил, что американский лидер Джо Байден на первой сессии саммита G20 в Индии намерен обсудить конфликт на Украине, а также его влиянии на другие государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Байден воспользуется этой сессией, чтобы подчеркнуть, как война России на Украине вредит многим странам в том зале и их соседям», — сказали в Белом доме.

В Белом доме также отметили, что власти США верят в формат G20, а также в то, что «большая двадцатка» способна содействовать благу населения всех стран-участниц.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» (G20). По данным агентства, самолет дипломата приземлился в международном аэропорту им. Индиры Ганди.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что министр выступит в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита «Группы двадцати» (G20). Представитель Кремля отметил, что всю работу на этой встрече будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее МИД РФ сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз.