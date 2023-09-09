Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил, что Вашингтон видит в Украине «дойную корову» и поэтому хочет продолжения конфликта.

«Конфликт на Украине — это дойная корова, кураторы [президента США Джо] Байдена хотят, чтобы это продолжалось», — поделился Макгрегор.

Он пояснил, что военно-промышленный комплекс США зарабатывает на конфликте на Украине.

До этого бывший советник Пентагона предсказал окружение Харькова российскими войсками в ходе наступления. Он считает, что российские войска подготовили для украинской армии ловушку, в которой ВСУ будут нести большие потери.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий. Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.