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В Белом доме осудили просьбу Хиллари Клинтон к Зеленскому о помощи

Hill: Белый дом раскритиковал просьбу Клинтон к Киеву о помощи

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Кадр из видео/MasterClass/Youtube

Белый дом раскритиковал бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон за просьбу к президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь с эвакуацией женщин из Афганистана. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician.

Фоэр пишет, что у Клинтон был список женщин, которые могли стать жертвами талибов (организация запрещена в России) после вывода американских войск из Афганистана. Экс-госсекретарь обращалась к эмиру Катара и просила сопроводить автобусы с женщинами при проезде через КПП талибов. Также она обращалась к Зеленскому с просьбой посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направлявшийся в Киев.

Автор книги утверждает, что из-за этих действий Клинтон получила выговор в Белом доме.

По его словам, Клинтон заявила, что не пошла бы на такой шаг, если бы Белый дом обратился за помощью самостоятельно.

До этого Клинтон прокомментировала обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, назвав их попыткой заставить Трампа замолчать правду.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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