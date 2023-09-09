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В Индии открывается саммит «Большой двадцатки»

В Индии стартует саммит G20

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Aijaz Rahi/AP

В Индии начинает свою работу саммит «Большой двадцатки», сообщает ТАСС.

Отмечается, что на двухдневный саммит приглашены главы всех 20 государств-членов группы, а также лидеры еще девяти стран — Бангладеша, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ожидается, что в рамках саммита пройдут три основные сессии. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса «Прагати майдан» в центре Нью-Дели.

Индия, как страна-организатор, обозначила девиз саммита как «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Организаторы добавили, что он подчеркивает важность всех форм жизни, начиная от людей и заканчивая растениями.

До этого в МИД РФ заявляли, что Индия старается придерживаться нейтралитета и отвергла требования Запада пригласить Украину участвовать во встречах G20, но на Нью-Дели давят страны G7 с целью добиться отражения в итоговых документах саммита «Группы двадцати» своих подходов по ситуации вокруг Украины.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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