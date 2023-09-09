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Небензя заявил, что инцидент в Константиновке схож с провокацией в Буче

Небензя заявил о схожести фальсификаций в ситуациях с Константиновкой и Бучей

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина устроила провокацию в Константиновке по той же схеме, как и в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

«Западные делегации и представитель Секретариата ООН рискнули упомянуть удар по Константиновке», — указал дипломат.

По мнению Небензи, это на самом деле страшная трагедия, которую, однако, скоро забудут и «замнут» по аналогии с происшествием в украинской Буче.

Российский постпред при ООН отметил, что ракету выпустили с северо-запада, где находятся украинские позиции и добавил, что западные средства массовой информации «прикрывают очередную провокацию Киева».

Ранее Небензя заявил, что на Украине давно называют мобилизацию «могилизацией» и граждане Украины не хотят попадать в «мясную мясорубку».

До этого в Минюсте Австрии заявили, что страна не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции.

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявлял, что правительство страны вряд ли сможет добиться массового возращения в страну мужчин, бежавших за границу от мобилизации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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