Ереван продолжит обсуждать деэскалацию с Баку

В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждения механизмов деэскалации при первой возможности. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что армянская сторона привержена решению проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем.

В МИД подчеркнули, что распространяемые Баку заявления о провокации со стороны Армении являются абсолютной ложью.

«У Республики Армения нет никаких намерений эскалировать ситуацию, а ровно наоборот: Армения по-прежнему открыта к обсуждению предложенных ею ранее механизмов деэскалации», — говорится в заявлении МИД.

До этого Министерство иностранных дел Азербайджана назвало «политической манипуляцией» заявление премьер-министра Никола Пашиняна о концентрации Баку войск на границе двух стран и в Карабахе.

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе сильно ухудшилась.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.