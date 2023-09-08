В Луганской народной республике проголосовали почти 43% избирателей

Почти 43% избирателей в Луганской народной республике (ЛНР) проголосовали на выборах в регионе к концу первого дня голосования, сообщила журналистам на брифинге заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Коммунистическая партия РФ.

Всего было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента ЛНР. Позднее 14 из них сняли свои кандидатуры. Кроме того, проходят выборы в представительные органы муниципальных образований.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

7 сентября председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что решение о применении многодневной формы голосования было правильным.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.