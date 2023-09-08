Постпред России в ООН заявил о «могилизации» на Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине давно называют мобилизацию «могилизацией» и граждане Украины не хотят попадать в «мясную мясорубку». Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому военкомы пытаются отловить на улице кого угодно. Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности», — сказал постпред РФ.

До этого в Минюсте Австрии заявили, что страна не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче.

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявлял, что правительство страны вряд ли сможет добиться массового возращения в страну мужчин, бежавших за границу от мобилизации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.