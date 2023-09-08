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Губернатор Калифорнии назвал вице-президента США естественным преемником Байдена

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Харрис естественным преемником Байдена

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Reuters

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что, по его мнению, баллотироваться от Демократической партии США на выборы президента страны должен действующий глава государства Джо Байден, а его естественным преемником является вице-президент Камала Харрис. Об этом сообщает NBC.

«Президент Байден будет баллотироваться, и мы настроены на то, чтобы обеспечить ему переизбрание… Мы готовимся к кампании, ждем ее», — сказал губернатор.

Он также назвал вице-президента Харрис «естественным преемником» Байдена в случае, если он не сможет баллотироваться на выборах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 25 апреля текущего года Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Бывший глава государства Дональд Трамп также заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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