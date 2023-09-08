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ООН не получила ответ России на предложения по зерновой сделке

Зампредставителя генсека Хак: ООН не получила ответ России по зерновой сделке

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

ООН не получала ответ на предложения генсека организации Антониу Гутерриша касательно восстановления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак во время брифинга, передает ТАСС.

«По состоянию на текущий момент ответа от России нет», — сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, Гутерриш на саммите G20, а также на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН собирается поднять тему восстановления зерновой сделки.

До этого представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано рассказал о работе над тем, чтобы найти способы возобновить зерновую сделку с участием Российской Федерации.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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