В Венгрии обеспокоены отправкой из США на Украину нового оружия

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил во время пресс-конференции после встречи с коллегой из Алжира Ахмедом Аттафом, что власти страны обеспокоены сообщениями о поставке Украине от США «опасного оружия». Трансляция выступления венгерского министра велась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о возможной передаче Украине опасного оружия, использование которого ведет к массовому поражению людей», — сказал Сийярто, добавив, что венгерская сторона призывает другие государства воздержаться от действий, которые могут привести к увеличению количества такого оружия на украинской территории.

До этого депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани подверг критике отсутствие реакции Евросоюза на решение США предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Мариани назвал это «вечными» двойными стандартами, которые, по его словам, позволяют оправдывать все.

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.